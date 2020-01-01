بينهم طفل .. مقتل 8 مدنيين بغارة جوية في أفغانستان رغم الهدنة

جهينة نيوز:

قتل 8 مدنيين على الأقل بضربة جوية في أفغانستان اليوم الجمعة، حسب وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان.

وأكد سكان إقليم ننكرهار شرق البلاد أن الغارة استهدفت سيارة تقل مدنيين، وأن بين القتلى الثمانية طفلا، في حين لم يكشف متحدث باسم حاكم الإقليم هوية الضحايا.

و ففي وقت سابق أعلن وزير الحرب الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده أعدت مع حركة "طالبان"، اتفاق هدنة في أفغانستان لمدة سبعة أيام.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي في بروكسل خلال اجتماع وزراء دفاع دول الناتو: "اتفقت الولايات المتحدة وحركة طالبان على خفض العنف لمدة سبعة أيام. واليوم أشاور الحلفاء بشأن هذا الاقتراح، وعقدنا عددا من الاجتماعات الث