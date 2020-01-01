شاهد.. إيران تحاكي "الانتقام المؤلم"على اغتيال قاسم سليماني بالرسوم المتحركة

جهينة نيوز

نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو كارتونيا يحاكي اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق، ورد طهران العسكري عليه.

و تحت عنوان " الانتقام المؤلم " يظهر الفيديو لقطات لاغتيال سليماني بضربات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد و من ثم التشييع الشعبي له في طهران و الضربات الصاروحية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع للجيش الأمريكي في العراق .

ويختتم الفيديو بتصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن إيران وجهت بتلك الضربات "صفعة" للولايات المتحدة ويجب وضع حد لـ"التواجد الأمريكي الفاسد" في المنطقة.