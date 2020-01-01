شاهد.. إيران تحاكي "الانتقام المؤلم"على اغتيال قاسم سليماني بالرسوم المتحركة

الجمعة, 14 شباط 2020 الساعة 23:08 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو كارتونيا يحاكي اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق، ورد طهران العسكري عليه.

و تحت عنوان " الانتقام المؤلم " يظهر الفيديو لقطات لاغتيال سليماني بضربات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد و من ثم التشييع الشعبي له في طهران و الضربات الصاروحية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع للجيش الأمريكي في العراق .

ويختتم الفيديو بتصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن إيران وجهت بتلك الضربات "صفعة" للولايات المتحدة ويجب وضع حد لـ"التواجد الأمريكي الفاسد" في المنطقة.


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