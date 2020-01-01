الشرطة الألمانية تفتش منازل مشتبه بإنشائهم منظمات إرهابية معادية للاسلام

جهينة نيوز

أعلنت النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا الألمانية الجمعة، أنها أذنت بإجراء تفتيش في شقق ومكاتب مشتبه بإنشائهم منظمات إرهابية، في 13 أرض فدرالية. وجاء في البيان الصحفي للنيابة العامة “في إطار التحقيق بقضية إنشاء منظمة إرهابية يمينية متطرفة في البلاد.

أذنت النيابة العامة بإجراء تفتيش لدى 13 شخصاً مشتبهاً بهم. ولم تجر أي اعتقالات بعد”. ووفقاً للهيئة، “قام 5 مشتبه بهم بإنشاء منظمة إرهابية يمينية راديكالية، في أيلول/سبتمبر 2019، هدفت إلى زعزعة استقرار النظام العام في البلاد، شن هجمات على السياسيين واللاجئين والمواطنين الذين يتبعون الدين الإسلامي، وغيرها من الأعمال الإرهابية”. وقدم الـ 8 أعضاء الباقون الدعم المالي، وكانوا مسؤولين عن توفير الأسلحة، وكان مخططاً لأن يشاركوا في أعمال إرهابية.