بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

جهينة نيوز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم الوضع في محافظة إدلب وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله إنه “جرى تبادل شامل للآراء فيما يتعلق بالموقف المتوتر حول إدلب بسبب نشاط الجماعات الإرهابية كما دار الحديث عن فيروس كورونا في سياق التأثير المحتمل على مسار الاقتصاد العالمي” مضيفاً إنه كذلك تم بحث القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي في روسيا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية جدد أمس التأكيد على أن القوات السورية تحارب الإرهابيين على أرضها في إدلب وهذا حق سيادي للدولة.