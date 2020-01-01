الجيش يحرر أورم الصغرى غرب حلب ويواصل عملياته لتحرير أورم الكبرى ومحيطها

جهينة نيوز

حررت وحدات الجيش العربي السوري قرية أورم الصغرى غرب حلب وواصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في أورم الكبرى ومحيطها بالريف الغربي عبر استهدافات مكثفة لتحصيناتها.

وذكر مصدر ميداني أن وحدات الجيش وبعد تحريرها أمس قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين الأولى والثانية تابعت عملياتها ضد إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المتحالفة معه على محاور عدة باتجاه قرية أورم الصغرى غرب الطريق الدولي مستهدفة مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم بالوسائط النارية المختلفة.

و أسفرت العمليات العسكرية عن دحر الإرهابيين من قرية أورم الصغرى فيما تتواصل العمليات باتجاه أورم الكبرى ومحيطها.

بالتوازي تعمل وحدات الجيش وعناصر الهندسة على تمشيط منطقة الراشدين 4 من مخلفات الإرهابيين والمفخخات والألغام وعثرت على شبكة من الأنفاق المجهزة بفتحات التهوية وتحصينات للإرهابيين إضافة إلى أسلحة وذخائر من بينها قذائف هاون وذخيرة متنوعة كما تم تفكيك عدد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون فيها لإعاقة تقدم وحدات الجيش.