نتنياهو يزعم عدم شن غارات على دمشق يوم أمس

الجمعة, 14 شباط 2020 الساعة 15:21 | سياسة, عالمي

نتنياهو يزعم عدم شن غارات على دمشق يوم أمس

جهينة نيوز

رفض رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ التعليق على ​تقارير​ حول شن بلاده عدوان استهدف محيط دمشق الليلة الماضية.

وزعم نتانياهو، في حديث اذاعي، "انه لا يريد التعليق على هذه العملية أو تلك، ولا يدري ماذا جرى الليلة الماضية، فربما كان ذلك سلاح الجو البلجيكي، وبعيداً عن أي صلة بالأحداث التي تفيد بها التقارير الواردة خلال اليوم الأخير، يمكنني فقط القول إن سياستنا العامة تتمثل في مواجهة ​إيران​ في ​سوريا​"، مجددا الطرح أن إيران "تشكل الخطر الأساسي بالنسبة لإسرائيل و"نعمل بشكل منهجي على منع تموضعها في سوريا".

هذا واعلن مصدر عسكري، فجر اليوم، أنه في تمام الساعة / 23،45/ من يوم الخميس الواقع في 13/2/2020م. تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.


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