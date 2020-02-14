استهداف مروحية للجيش بريف حلب الغربي واستشهاد طاقمها

جهينة نيوز

اعلن مصدر عسكري سوري، ظهر اليوم، أنه حوالي الساعة 13:40من يوم الجمعة الواقع في 14/2/2020 تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا، وقد أدى ذلك إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها.

وكانت وسائل إعلام تابعة للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا في سوريا، افادت أنه تم "استهداف ​مروحية​تابعة للجيش السوري بريف حلب​ الغربي"، مشيرة إلى ان "مصير طاقم الطائرة لازال مجهولا، والطائرة استقطت عبر ​صاروخ​حراري اطلقه عليها المسلحون".