الصحة الأردنية تنفي إحالة 37 شخصاً للحجر الصحي بسبب كورونا

جهينة نيوز:

نفت وزارة الصحة الأردنية إحالة 37 شخصا مشتبه بهم للحجر الصحي جراء فيروس كورونا، مؤكدة على أهمية توخي الدقة من جميع وسائل الإعلام في التعاطي مع إجراءات هذا الوباء.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الأردنية أن 19 شخصًا موجودين حاليا في الحجر هم العدد المتبقي من أصل 149 حالة وصلت الأردن من الصين ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا تشهد انتشارا لوباء كورونا الجديد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وقال إن وزارة الصحة بالتعاون مع السلطات المختصة تنفذ بروتوكولا احترازيا ضد مرض كورونا الجديد، حيث يتم بموجبه تحويل أي شخص قادم من مناطق انتشار الوباء إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما ويخضع خلالها للفحوصات التي تؤكد إصابته بمرض الكورونا من عدمها.

وشدد المسؤول الأردني أنه ومنذ بدء تنفيذ البروتوكول الاحترازي، في 22 كانون الثاني مطلع العام، تم تحويل 149 شخصا إلى المستشفى المختص، وتبين خلو 130 شخصًا من الإصابة من المرض وخرجوا من الحجر، في حين يتواجد حاليا 19 شخصًا في الحجر لحين إكمال مدة 14 يومًا من الحجر والخضوع للفحوصات.