شاهد.. إحدى نقاط جيش الاحتلال التركي المحاصرة في ريف حلب

الجمعة, 14 شباط 2020 الساعة 13:39 | شؤون محلية, أخبار محلية


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