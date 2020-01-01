الجزائر تدعو لإعادة سورية لجامعة الدول العربية "غيابها ضرر كبير للجامعة والعرب"

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية ​الجزائر​ي صبري بوقادوم اليوم الجمعة أنه طلب من ​جامعة الدول العربية​ إنهاء تجميد عضوية ​سورية​ وإعادة تمثيلها مجددا في اجتماعاتها ونشاطاتها.

وذكرت "الإذاعة الجزائرية" نقلا عن وزير الخارجية الجزائري أن "غياب سورية تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب"، داعياً الدول العربية إلى "الدفع نحو إعادة عضوية سورية والعمل على عودة دمشق لجامعة الدول العربية".

واعتبر الوزير بوقادوم في تصريحات ​صحفية​ خلال لقائه نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، أن "غياب سورية فيه ضرر كبير للجامعة والعرب، وأن موقف الجزائر واضح وحاسم لجهة وجوب عودة سورية للجامعة".

هذا وفشلت تونس في إقناع العرب بعودة سورية إلى ​الجامعة العربية​، خلال العام الماضي، وذلك أثناء استضافتها ​القمة العربية​ في شباط 2019.