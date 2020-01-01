سرّ جديد عن «بيغ بين» بعد أكثر من 70 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية

جهينة نيوز:

بعد أكثر من 70 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، توصل خبراء إلى أسرار جديدة لم تكن معروفة سابقاً عن ساعة وبرج «بيغ بين» قرب مقر البرلمان البريطاني في لندن.

وقال خبراء، إنّ البرج الذي يحمل الساعة الشهيرة، تضرّر من قنابل الألمان في الحرب العالمية الثانية «أكثر مما كان متصوّراً من قبل».

وفي الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف ترميم البرج بنحو 25 مليون دولار.

والبرج الذي يبلغ عمره 177 عاماً وارتفاعه 96 متراً، محاط بالسقالات منذ 3 سنوات، إذ يعكف العمال على ترميم أحجاره وساعته التي تزن 12 طناً.

وقالت لجان مجلس العموم ومجلس اللوردات، إنّه تمّ إبلاغها بأنّ إعادة البرج إلى رونقه السابق ستتطلب زيادة ميزانية الترميم من 61.1 مليون جنيه استرليني إلى 79.7 مليوناً.

وقال إيان إيلز مدير عام مجلس العموم، إنّ مهمة ترميم البرج أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً

وظهرت مشكلات عدة، منها أنّ الضرر الذي ألحقته القنابل بالبرج أثناء الحرب العالمية الثانية كان أكبر من المتوقع من قبل.