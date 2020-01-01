الجيش يواصل تقدمه ويبسط السيطرة على الفوج 46 جنوب غرب حلب

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جهينة نيوز:

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية بريف حلب الجنوبي وبسط سيطرته على فوج 46 شرق مدينة الأتارب جنوب غرب حلب وعقدة طريقي إدلب القديم وباب الهوى.

وكان الجيش السوري في وقت سابق قد قطع طريق حلب - إدلب القديم وحلب - باب الهوى من محور الاتارب بعد أن بسط سيطرته على اورم الصغرى وريف المهندسين الثاني ومحيط فوج 46 في ريف حلب

هذا وتقدمت قوات الجيش السوري عبر تلة العيس إلى غرب الطريق الدولي نحو كفر حلب، ومنها إلى الفوج 46 قرب الأتارب.

ومن المتوقع أن يستمر الجيش في تقدمه بأرياف حلب باتجاه عنجارة ودارة عزة ليحاصر مدن كبيرة شمال غرب حلب ليتم تأمين مدينة حلب بالكامل.