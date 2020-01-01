لزيادة نسبة المستفيدين.. 24 ساعة بدلاً من 48 لاستلام اسطوانة الغاز

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنها حددت مهلة استلام اسطوانة الغاز بـ 24 ساعة بدلاً من 48 وذلك من لحظة إرسال الرسالة النصية عبر خدمة الرسائل القصيرة إلى الهاتف الجوال للمواطن المستحق.

وفي تصريح لـ سانا أكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون أن تخفيض مدة مهلة استلام الاسطوانة من شأنه تسريع عجلة الإنتاج وتسليم المعتمدين مخصصاتهم بشكل أسرع الأمر الذي سيزيد نسبة المستفيدين بشكل كبير.

وأوضح حسون أنه اعتبارا من يوم السبت القادم سيسمح للمعتمدين بالحصول على حمولة جديدة حتى لو بقي لديهم 25 اسطوانة غير مسلمة ما سيؤدي إلى تسريع تسليم المواطنين مستحقاتهم من مادة الغاز لافتا إلى أنه بإمكان من لم يتمكن من استلام اسطوانته ضمن المدة المحددة لأي ظرف كان أن يراجع المعتمد ويطلب تفعيل دوره من جديد أو من خلال التطبيقات المعتمدة بحيث يتم لحظه مرة أخرى وبأولوية جديدة عند إرسال حمولة جديدة للمعتمد ذاته.

وبين حسون أنه تم الطلب من كل المعتمدين الاستمرار بالعمل يوم الجمعة والعطل الرسمية كونها من ضمن المدة المحددة لاستلام الاسطوانة عند إرسال الرسالة وفي حال امتناع المعتمد عن تلبية استحقاق أي مواطن مستحق لديه ضمن هذه الأيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وهذا أيضا من شأنه الإسراع في توزيع الاسطوانات.