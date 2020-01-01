12 منشأة صناعية وحرفية دخلت سوق العمل بدرعا خلال 30 يوماً

جهينة نيوز:

دخلت سوق العمل في درعا خلال الشهر الماضي 12 منشأة صناعية وحرفية برأسمال بلغ 350 مليون ليرة سورية أمّنت 33 فرصة عمل.

هذا ما أكده مدير الصناعة في محافظة درعا المهندس عبد الوحيد العوض كما تم ترخيص 11 مشروعاً صناعياً للأعلاف حفظ الخضار والفواكه خلال الشهر الماضي أيضاً برأسمال 935 مليون ليرة ستوفر 65 فرصة عمل لحظة دخولها سوق العمل، في حين تم ترخيص 10 مشاريع حرفية برأسمال 265 مليون ليرة ستوفر 29 فرصة عمل.

وأضاف إن المديرية تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات للصناعيين لإعادة إقلاع منشآتهم أو توسيعها أو تنفيذ منشات جديدة، مؤكداً تنامي القطاع الصناعي والحرفي بدرعا بفضل التسهيلات الممنوحة من الجهات الحكومية ذات الصلة والقرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة القاضي بتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة حتى نهاية 2019 وتمديده إلى نهاية عام 2020.

هذا ودخلت 137 منشأة صناعية وحرفية سوق العمل في درعا خلال العام الماضي.