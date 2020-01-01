3 برامج مخبرية لزرع النقي هدية لمشفى الأطفال بدمشق

جهينة نيوز:

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمدير مشفى الأطفال بدمشق الدكتور رستم مكية مع سفيرة جمهورية التشيك بدمشق إيفا فيليبي ممثلة لوزارة الخارجية التشكية عقداً تضمّن تقديم الجانب التشيكي ثلاثة برامج مخبرية لزرع النقي عند الأطفال المصابين بالسرطان إلى مشفى الأطفال والتي تعتبر هذه البرامج المخبرية أساسية لإيجاد المتبرّع المناسب لكل مريض زرع نقي، ولا يمكن إيجاد المتبرع من دونها.

ولفتت مصادر في الوزارة إلى أن مركز نقي العظام الذي يتم حالياً العمل على إعادة تأهيله من قبل اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان يعتبر الأول من نوعه في سورية وسيقدّم مستقبلاً خدمات جمّة للأطفال المصابين.