أبراج الجمعة 14 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 14 شباط : مسؤول ومثالي بخطه العام يسعى لتحقيق أهدافه بالعدل.. خطواته ثابتة ومدروسة.. يرتكز على بعد نظره وغالباً يجد صعوبة في تقبل ذاته والعالم عموماً وهو من أكثر الناس عرضة للكآبة أحياناً ويعاني مشكلات صحية وتعدّ منطقة الصدر هي أكثر نقاط الضعف.. لديه تشكيك دائماً حيال نفسه والآخرين ويتذمر .. ثقته بنفسه عامل أساس بتوازنه ويلجأ إلى البراهين المطمئنة.

السنة تسيطر عليك بعض النزوات وتدفعك للتسرع، فجرّب الابتعاد عمّا هو مبالغ فيه وسطحي.. تنشغل بأمور إنسانية ولا تطلق وعود غير قادر عليها.. قد يكون لديك أمر صحي منزلي أو أولاد.. ابنته جيداً.. وهناك عقارات وتصل إلى درجة محبة الآخرين والحياة العملية والاجتماعية فيها تطور وتقدم.. نسبتك عالية لكن في آخر السنة.

الحمل:

بإمكانك إعادة ترتيب أمورك، وتبرع في التطبيب والحقول المرتكزة على العطاء والنصح والإرشاد لأن اليوم فيه تغيير وفرصة على صعيد فردي وقد تنتسب إلى مجموعات خدماتية تشبع حب التعاون والنفوذ.. النهار فواتير وجرد حساب ومصالحة ومعاملات.. انتبه على صحتك جيداً.. بشكل عام تحصل على لمال وتكون متميزاً وتحصل على المال وبحاجة لاتزان صحي لك ولغيرك.

الثور:

صعب اليوم متعب نسبياً.. أنت على موعد مهم لذلك لاتنفعل ولاتسمح لمشاعرك بالتحكم بمجرى الأمور..يجب أن تكرس وقتاً للأحبة فجرب أن تعزز الثقة حتى تحصل على الأكثر خاصة اليوم شخصيتك متحررة صلبة ومندفعة تتحدى العثرات بحكمة .. لكن العرقلة هي بسبب ان القمر في العقرب فانتبه قليلاً.

الجوزاء:

كرّس وقتك حتى تلاحق العمل اليوم، انتبه من التأخير ولا تتوقف قبل تحقيق هدفك ونظم وقتك ولا تجادل ولا تنفعل حتى لاتخسر أعمالك في لحظة انفعال .. انتبه على صحتك لان انجازاتك كثيرة اليوم.. بسبب الثقة والشك اطلب مساعدة وقد يكون لديك زوار وعمل بأكثر من مكان، وتحتاج للمواظبة والتمرين والتدقيق أكثر لتدخل الطاقة الإيجابية في مساراها.. تتعاون مع الغير وتتصرف بجزء من شخصيتك المطلقة.. لذلك ميز اليوم بالعمل.

السرطان:

مناسب لمعاجلة أمورك بحضورك.. ووجوه جديدة أصحاب أفكار.. إيجابي ومثمر وتتخطى الأزمات النفسية .. قد تكون من أحوج الناس لشريك عاطفي. تعطي نفسياً عاطفياً حتى لو لم تأخذ مقابل.. بحاجة للموسيقى اليوم صوتك مسموع وتثق أكثر واستخدم حدسك السامي لاتشكك بمواهبك لان النهار فيه انفراج لزوال مشكلة وتصميمك يساعدك اليوم.

الأسد:

تركيزك على العائلة والأمور المنزلية وتعيد بعض التوجهات وحاول ترميم العلاقات وجرب التفاهم مع العائلة لأنها بحاجة لحضورك ودعمك.. وقد تنشغل بملفات عن العقار والتصليحات.. ركز على بعدك نظرك ومثابرتك لخدمة الآخرين والعائلة.

العذراء:

تستطيع الدفاع عن قضيتك بقناعة وثقة وتكثر حركتك زيارات واتصالات وقدرتك عالية على التعبير، سفر أو اتصالات.. يوم جيد للطلاب أو المقابلات ولا تنفعل سريع ونشيط وكلماتك فيها ذكاء.. إنسان قنوع وعقلاني لأنّك اليوم تخلق توازناً بين النواقص في مجريات الأمور .. اليوم للحركة والجيران أخوة .

الميزان:

تتحدث عن نفقات متوجبة أو ديون أو مصاريف.. تهتم لمكسب مالي أو هدية أو استرداد دين. الأجواء مطمئنة.. عروض جديدة قد تتوقف عند تفاصيل كثيرة وتشغلك قليلاً قبل الانتقال إلى الصورة الأكبر وتتقبلها وهناك مكسب للبعض لذلك عليك ترسيخ قناعتك بالواقع حتى تحصل على المكسب المالي.

العقرب:

مسؤول ومثالي في خطك العام القمر لديك اليوم، إنسان عقلاني وقنوع تخلق توازن بالنواقص في مجريات الأمور لأن ليوم القمر يعطيك إيجابيات وتفاني وتفكير وجرأة بإيجابيتك وقد يكون نشاط عقلي ومنطق وتخطيط وهذا هو ميزن الصحة العامة.. اشحن طاقتك بأشكال متعددة ليوم ضوء ألوان وفنون كلها جيدة لك...

القوس:

يطول انتظارك بسبب عرقلة وتأجيل وتتراجع نسبة أرباحك تخيب آمالك لاتنفعل وخذ الأمور بهدوء وكن حكيماً وانتبه من الوقوع بالأوهام واحذر فترة الفراغ .. اليوم وغداً لديك تأجيل واليوم قد تتأثر صحتك إرهاق حساسية . انتبه وابق هادئاً لان اليوم فيه انزعاج من الغير.

الجدي:

تمارس دورك كصديق وقريب ومخلص ونشيط ومن الممكن أن تقدم مساعدة.. تحرر نفسك مع الآخرين لديك فسحة حرية وبحاجة للتقدم.. يتحول نهارك إلى استقرار أو عزيمة أو ترى وجهاً جديد أ وجوه قديمة لم تراها منذ زمن.. توجهك سليم جداً لأنّ خطواتك قدوة للغير في استقامتك.

الدلو:

نهار يحمل إثبات وجود بسبب مسوؤليات تتعرض لها.. ابتعد عن الأزمات والخلافات وحاول ألّا تتأثر بها هناك محاولة مشبوهة أو تدخل خارجي.. نهار يحمل امتحان مهم لك قد تكون تحت الأضواء وشهرة سلبية احدهم ينتقدك عائلة أو مسوؤلين.. احفظ سمعتك الطيبة كي لايتحول نهارك إلى خلاف سخيف أو تتحول الجرأة إلى هجوم.. فكن حذراً..

الحوت:

حركة إيجابية مثمرة على صعيد التواصل والتنقلات وتوقع المزيد من الدعوات والاتصالات.. شبكة علاقات لديك والمفروض تخرج بعبر، اليوم، ولا يوجد لديك حجج لعدم الخروج .. حركة وتسعى للسلطة التي تعطيك الثقة وتفسح المجال أماك للحركة والتوديع والاستقبال حتى نظرتك فيها علو وتقدم وحكمة وعقلانية وقناعات سامية.