مستشار بوتين: لا أحد يضاهي سليماني للانتقام منه

جهينة نيوز

اعرب المستشار الاعلى للرئيس الروسي، الكساندر دوغين، عن تاثره العميق لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا انه لا توجد شخصية بين الاعداء تضاهيه للانتقام منه.

جاء ذلك في تصريح للمستشار الاعلى للرئيس الروسي خلال ندوة دولية حول مدرسة المقاومة منعقدة في مدينة قم المقدسة حاليا بمشاركة عدد من الاساتذة والطلبة الجامعيين والمسؤولين ومندوبي فصائل المقاومة في المنطقة وطلبة العلوم الدينية، حول محور اضفاء الطابع الشعبي على المقاومة.

وقال الكساندر دوغين المستشار الاعلى للرئيس الروسي ومنظر الفلسفة السياسية، اننا نواجه اليوم العالم الغربي الحديث الذي يعد فكرة ورؤية ونمط حياة معين قبل ان يكون حضارة عسكرية.

واشار الى عمق مقاومة الشعوب في المنطقة امام الرؤية الغربية للحداثة، وقال، نحن جميعا ومن خلال الاصرار على ديننا وعقيدتنا نسعى ويمكننا الاصرار على مبدأ الايمان بالله في عصر ترويج الحياة من دون الله.

واضاف، لقد تاثرنا كلنا بشدة من استشهاد الجنرال قاسم سليماني ولكن ينبغي الالتفات؛ اولا الى انه لا توجد شخصية بين الاعداء تضاهي شخصيته من الناحية الانسانية والعسكرية ليكون بالامكان الانتقام منه؛ ثانيا ان الجنرال سليماني لم يكن عمله عسكريا فقط بل ان جهده كان حياة وعقيدة في الاطار العسكري.