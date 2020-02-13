الحرس الثوري: طريق القائد سليماني سيستمر حتى طرد الاميركيين من المنطقة

جهينة نيوز

اكد قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور بان طريق القائد الشهيد قاسم سليماني سيستمر حتى القضاء على جميع الارهابيين وطرد الاميركيين من المنطقة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش مراسم احياء اربعينية القائد الشهيد قاسم سليماني والتي اقيمت في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران، قال العمید باکبور: ان الاميركيين ارهابيون وعلينا ان نعلم بان الحاج قاسم سليماني وقف امامهم وهو الذي بدأ الكفاح ضد الارهاب والذي بلغ نهايته في بعض المراحل.

ولفت الى ان شعوب العالم ترى بدقة من الذي دحر تنظيم داعش واضاف، ان طريق الحاج سليماني سيستمر حتى القضاء على جميع الارهابيين وطرد الاميركيين من المنطقة.

وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري، اننا نرى اليوم دم الشهيد سليماني قد برز اكثر من وجود القائد سليماني نفسه.