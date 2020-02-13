سوسان: إدلب لن تكون استثنائية والجيش السوري سيستمر حتى القضاء على الإرهاب

جهينة- عبد الهادي الدعاس:

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان في حديث لـ"جهينة" أن الجيش السوري يحقق انتصارات وتقدماً ملحوظاً في محافظة إدلب وريفها وريف محافظة حلب، مشيراً إلى أن شرق الطريق الدولي لمحافظة حلب أصبح مطهراً بالكامل، وأن الجيش سيتابع معركته حتى القضاء على الإرهاب. ولفت سوسان إلى أن إدلب لن تكون استثنائية وبعد فترة سيتأكد ذلك وتعود إلى حضن الوطن، وأن الجيش السوري سيستمر حتى القضاء على الإرهاب لأن ذلك واجب وطني ودستوري.

وحول التصعيدات الأمريكية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، أوضح سوسان أن التصعيد الأمريكي لا يستهدف بلداً بعينها، إنما يستهدف الفكر والثقافة وفرض الهيمنة على دول المنطقة، منوهاً بأن سورية وإيران يتقاسمان المبادئ بالتمسك بالسيادة وعدم شرعية الوجود الأجنبي في المنطقة، وأن أي استهداف لأطراف هذا المحور أو للدول التي تؤمن به هو استهداف للجميع.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بيّن سوسان أن هذه المناسبة تأتي للاحتفال بالإنجازات والانتصارات التي حققتها الجمهورية الإيرانية رغم الكثير من التحديات التي تعرضت لها، وأنها مناسبة للإعراب عن التقدير لسياسات الجمهورية الإيرانية المتمسكة بالسيادة واستقلالية القرار الوطني ووضع حدّ للتدخلات الأجنبية في شؤون دول المنطقة التي هي سبب التوترات المتصاعدة، معرباً عن الامتنان للدعم الذي قدمته إيران لسورية في مواجهة العدوان الإرهابي