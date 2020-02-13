البنتاغون: اتفقنا مع "طالبان" على هدنة لـ7 أيام

جهينة نيوز

أعلن وزير الحرب الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده أعدت مع حركة "طالبان"، اتفاق هدنة في أفغانستان لمدة سبعة أيام.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي في بروكسل خلال اجتماع وزراء دفاع دول الناتو: "اتفقت الولايات المتحدة وحركة طالبان على خفض العنف لمدة سبعة أيام. واليوم أشاور الحلفاء بشأن هذا الاقتراح، وعقدنا عددا من الاجتماعات الثنائية والمتعددة المثمرة حول مسألة الإجراءات القادمة".

وأضاف إسبر: "لقد قلنا طوال هذا الوقت، إن الاتفاق السياسي، هو الحل الأفضل إن لم يكن الوحيد، للخروج من الوضع في أفغانستان. لقد تم إحراز تقدم على هذا الصعيد، وآمل أن نحصل قريبا على شيء لتقديم تقرير إضافي".