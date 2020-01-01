هجوم صاروخي يستهدف قاعدة يتمركز فيها أميركيون بالعراق

جهينة نيوز:

أفادت مصادر أمنية عراقية وأميركية ، عن تعرضّ قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق لهجوم بصاروخ "كاتيوشا" .

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى ثلاثة مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس أن الصاروخ سقط على قاعدة "كي وان"عند الساعة 20,45 بالتوقيت المحلي (17,45 ت غ)، لتقوم بعدها طائرة أميركية بالتحليق على علو منخفض في سماء المنطقة.

والهجوم الصاروخي هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر (كانون الأول)، ما تسبّب بمقتل مدني أميركي، وكان الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب بغداد.