موسكو تدعو تركيا للامتناع عن التعليقات الاستفزازية

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على اتصال دائم مع أنقرة بصدد سوريا، داعية إلى الامتناع عن التعليقات الاستفزازية.

وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الخميس للتعليق على تصريحات أدلى بها زعيم حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي في الـ11 من فبراير الجاري خلال جلسة لبرلمان بلاده.

ورفضت الخارجية الروسية هذه التصريحات واصفة إياها بأنها "مثيرة للاستغراب"، مشيرة إلى أن بهتشلي "حاول تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل عسكريين أتراك في سوريا داعيا قيادة بلاده إلى مراجعة العلاقات الروسية التركية بشكل جذري".

وأضافت: "نرى أنه على خلفية التوتر في شمال غرب سوريا، يجب ضبط النفس، والامتناع عن الإدلاء بتعليقات استفزازية لا تسهم بأي شيء في الحوار البناء القائم بين بلدينا حول التسوية السورية. نؤكد أنه من غير المقبول استغلال الأحداث المأساوية في تحقيق مكاسب في الصراع السياسي الداخلي".

وأكدت الوزارة أن موسكو "على اتصال مكثف مع أنقرة في إطار عملية أستانا"، وأنها تؤيد "التنفيذ الشامل لمذكرة سوتشي الموقعة في 17 سبتمبر 2018 لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب".

المصدر: RT