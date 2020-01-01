مارك إسبر: "الناتو" وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط

الخميس, 13 شباط 2020 الساعة 20:14 | سياسة, عالمي

مارك إسبر:

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط، ويدرس إمكانية توسيع مهماته في العراق.

وقال إسبر في حديث للصحفيين: "يسعدني أن أعلن أن حلف الناتو وافق على تعزيز عملياته في الشرق الأوسط. الحلف يدرس إمكانية توسيع مهماته في العراق بالتنسيق مع بغداد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".

ويخيم التوتر على مجال التعاون العسكري بين واشنطن وبغداد، منذ اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير الماضي، ما دفع مجلس النواب العراقي إلى مطالبة الحكومة بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي.


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