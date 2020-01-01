انسحاب لاعب كويتي من احدى البطولات رفضاً للتطبيع الرياضي مع العدو الاسرائيلي

جهينة نيوز:

انسحب لاعب منتخب الكويت للكيك بوكسينغ عبد العزيز مراد أمام لاعب من كيان العدو الاسرائيلي في الدور قبل النهائي من بطولة اوروبا المفتوحة، احدى البطولات الكبرى للاتحاد الدولي للعبة والتي يشارك بها 39 دولة يمثلها 700 لاعب.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مراد سجل موقفا وطنيا وعربيا مشرفا رافضا اللعب امام لاعبي إسرائيل”، ولفتت الى ان “مراد كان قد قدم مستويات مشرفة خلال البطولة محققا انتصارين على لاعبي المنتخب التركي والسلوفيني الامر الذي أهله لدخول المربع الذهبي، الا انه اصطدم بنصف النهائي مع لاعب إسرائيل، ليقرر الانسحاب والاكتفاء بالمركز الثالث والميدالية البرونزية”.

وما قام به اللاعب الكويتي يبرز ضرورة عدم التطبيع مع العدو الاسرائيلي تحت اي تسمية وفي مجال من المجالات سواء كانت رياضية او ثقافية او اقتصادية او غيرها.

المصدر: فلسطين اليوم