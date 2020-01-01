مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.. الذهب يرتفع 0.4 بالمئة

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تبدد الآمال في تباطؤ تفشي الفيروس التاجي بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين، ما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1571.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0312 بتوقيت جرينتش، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1574.90 دولاراً.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن الزيادة المؤسفة في عدد الحالات في إقليم خوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، أثّرت في الميل للمخاطرة.

وأثرت الزيادة الأسرع في حالات الوفاة اليومية منذ بدء التفشي على الأسهم الآسيوية، لكنها رفعت الين، الذي يُعد ملاذاً آمناً، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

غير أن صعود الذهب كان بطيئاً إذ حوّم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعاً أمام عملات رئيسة منافسة في الجلسة السابقة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2386.83 دولاراً للأوقية، وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.60 دولاراً للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 963.14 دولاراً.