الطاقة الدولية تقلّص توقعاتها للنمو العالمي إلى 825 ألف برميل يومياً

الخميس, 13 شباط 2020 الساعة 17:23 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الطاقة الدولية تقلّص توقعاتها للنمو العالمي إلى 825 ألف برميل يومياً

جهينة نيوز:

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إنّ الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية في 2009 متأثراً سلباً بتفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري: عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة، أصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عِقد، وتقصد بـ" كوفيد-19" الاسم العلمي الجديد للفيروس.

وقالت وكالة الطاقة: بالنسبة للعام 2020 بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يومياً إلى 825 ألف برميل يومياً، الأدنى منذ 2011، مضيفة أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجياً من الربع الثاني.


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