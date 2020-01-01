جيفري في أنقرة لدعم وجودها غير المشروع في إدلب

جهينة نيوز:

تأتي زيارة المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية بشأن سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة، اليوم، في ظل الهزائم التي تتلقاها آلياته ومعها جنود الاحتلال التركي على يد أبطال الجيش العربي السوري ومن خلفهم المواطنين السوريين العزل إلا من حب الأرض.

وفي حديث تلفزيوني أدلى به، اليوم، أثناء هذه الزيارة، قال جيفري: الولايات المتحدة تنظر في سبل تقديم الدعم لتركيا في إدلب في إطار حلف الناتو، والأولوية هنا تعود لتزويد العسكريين الأتراك بمعلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مشدداً على أنّ الحديث لا يدور حتى الآن عن دعم أنقرة عن طريق إرسال جنود أمريكيين إلى منطقة النزاع.

واستبعد جيفري احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق في سورية بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وكيان العدو الإسرائيلي، معتبراً أن هؤلاء "اللاعبين الكبار" يتوخون أقصى درجات الحذر في تحركاتهم.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن واشنطن وأنقرة تتفقان في عديد من النقاط حول إدلب، مؤكداً "حق تركيا في حماية أمنها وحدودها".