أرمينيا تخطط لتوقيع اتفاقية نقل جوي مع سورية هذا العام

جهينة نيوز:

أعلن تاتيفيك ريفازيان رئيس لجنة الطيران المدني في أرمينيا بالبرلمان اليوم الخميس أن بلاده تعتزم توقيع اتفاقية بشأن النقل الجوي مع سورية خلال 2020.

وقال ريفازيان "بالنسبة لسورية نحن مستعدون للتوقيع على اتفاقية النقل الجوي معهم، ناقشنا ذلك مع وزارة الخارجية، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية خلال 2020".

وأضاف "السلطات الأرمنية ليس لديها سبب لرفض العلاقات التعاقدية مع الجانب السوري".

وكانت الجالية الأرمنية في سورية واحدة من أكبر الجاليات قبل الأزمة في البلاد والتي بلغ عدد أعضائها حوالي 110 آلاف شخص. معظمهم عاشوا في حلب (60 ألف شخص) ودمشق (7 آلاف) والباقي في اللاذقية وكسب والقامشلي.

وغادر سورية أكثر من 90 ألف أرمني بعد بدء الأزمة السورية، وفقًا لتقديرات مختلفة.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في وقت سابق، أن جمهورية أرمينيا منحت حق اللجوء لأكثر من 22 ألف مواطن سوري، لتصبح الدولة الثالثة في أوروبا من حيث عدد اللاجئين السوريين الذين تم قبولهم.

سبوتنيك