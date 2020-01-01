الاحتلال التركي ينشر قوات خاصة في إدلب

جهينة نيوز:

قامت الاحتلال التركي بنشر قوات خاصة في منطقة مراكز المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وتم نقل مدرعات الجنود من القوات الخاصة مع أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على طول الحدود التركية السورية، حسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة اليوم الخميس أن رتلاً عسكرياً وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هاتاي جنوب تركيا، يضم عناصرا من القوات الخاصة من مختلف الوحدات التابعة للجيش التركي في عموم البلاد، توجهت إلى الحدود مع سورية بواسطة ناقلات الجنود المدرعة، بعد إكمال استعداداته.

وأضافت "بأنه تم نشر راجمات صواريخ متعددة السبطانات، على طول الحدود التركية-السورية".

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في أيار 2017، توصلهم إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.