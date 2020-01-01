السعودية تهاجم تركيا وتعارض دعمها "المليشيات المتطرفة" في سورية وغيرها!

جهينة نيوز:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة تعارض توغل تركيا في سورية، ودعمها للميليشيات المتطرفة في ليبيا والصومال.

وأكد الجبير في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، للقاء مسؤولين هناك، اليوم الخميس: "نحن نعارض توغل تركيا في سورية ونعارض دعم تركيا للمليشيات في الصومال وسورية وليبيا".

وأبدى قلق بلاده من انتقال الارهابيين الأجانب من ​سورية​ إلى ​ليبيا​ وسيكون هناك تبعات على أوروبا، مشيرا إلى أن "السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي"