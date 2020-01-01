الاحتلال يشق طريقاً يربط مستوطنات نابلس بالأغوار

جهينة نيوز:

شرعت جرافات الاحتلال، صباح اليوم، بشق طريق استيطاني جديد يربط تجمعات استيطانية تقع جنوب نابلس بمنطقة الأغوار.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إنّ الطريق الاستيطاني يصل طوله إلى 8 كيلو متراً، ويهدف إلى ربط هذه المستوطنات بمنطقة الأغوار وصولاً عند منطقة فصايل، ما يعني ربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وفتح طريق جديدة خاصة بالمستوطنين، إضافة إلى أنّ الشارع سوف يخترق أراضي المواطنين في أكثر من منطقة، مايعني مصادرة آلاف الدونمات الزراعية على الطريق.

وفي السياق ذاته، وللمرة الثانية خلال أشهر، هدمت سلطات الاحتلال، قبل ظهر اليوم، "كرفاناً" في خلة العيدة بمنطقة جبل جوهر كنوب مدينة الخليل، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكية "الكرفان" إلى المواطن بلال عليان عثمان الرجبي، ويسكن فيه مع أسرته.

إلى ذلك، سلمت سلطات الاحتلال، اليوم، جثمان الشاب شادي بنا 45 عاماً منفذ عملية إطلاق النار في القدس الجمعة الماضية وجرى دفنه في مدينة حيفا، وقالت العائلة: لقد قيدت الشرطة عدد المشاركين حيث لا يتجاوز عدد المشعين 35 شخصاً وتم دفنه في المقبرة الإسلامية في حيفا.

يذكر أن بنا استشهد في السادس من الشهر الجاري برصاص شرطة الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة القدس، بادعاء إطلاق النار على عناصرها.