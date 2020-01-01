عودة دفعات جديدة من السوريين المهجرين إلى أرض الوطن قادمين من لبنان

جهينة نيوز:

عادت اليوم عبر مراكز جديدة يابوس والدبوسية وجوسيه الحدودية مع لبنان عشرات الأسر المهجرة إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن.

وذكرت سانا أن عشرات المهجرين السوريين بفعل الإرهاب العائدين من لبنان وصلوا إلى المركز تقلهم حافلات تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في القرى والبلدات التي هجرتهم منها التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها عنها .

وفي ريف حمص الغربي بينت سانا أن عددا من الحافلات تقل عشرات الأسر المهجرة مع أمتعتهم وصلت إلى أرض الوطن اليوم من مركزي الدبوسية وجوسيه الحدوديين وبعد اتخاذ جميع إجراءات الدخول من قبل الجهات المعنية وتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين منهم وخاصة الأطفال انطلقت الحافلات بعد ذلك إلى بلداتهم وقراهم المطهرة من الإرهاب .

وعادت في الـ 26 من كانون الأول الماضي دفعة من السوريين المهجرين بفعل الإرهاب من لبنان عبر مراكز جديدة يابوس والدبوسية وجوسيه بريفي دمشق وحمص .

وتتواصل الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون من الطرف اللبناني لاستكمال عودة جميع السوريين المهجرين إلى مناطقهم حيث عادت على امتداد السنتين الأخيرتين عشرات الدفعات عبر معابر جديدة يابوس والدبوسية وجوسيه والزمراني بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى مناطقهم وطهرها من مخلفات الإرهابيين.