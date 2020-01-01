الحرارة تواصل الارتفاع والجو غائم جزئياً

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية ولهطلات ثلجية متفرقة في المنطقة الشمالية والجزيرة فيما تميل الأجواء ليلاً للاستقرار بشكل نسبي ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والجزيرة ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً في المنطقة الساحلية والجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام كما تبقى الأجواء باردة في المنطقة الشرقية والجزيرة.

ويوم السبت تميل درجات الحرارة للارتفاع لتقترب من معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

إلى ذلك شهدت أغلب المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل أغزرها 41 مم في شطحة بحماة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة أن نسب الهطل بلغت في دمشق وريفها…. في التل 7 مم والزبداني ومضايا 6 مم وسرغايا 5 مم وفي السويداء… كانت في عين العرب 5 مم وصلخد 4 مم والسويداء 3 مم.

وفي درعا ….سجلت في بصرى 3 مم والشيخ مسكين ودرعا والصنمين 2 مم فيما بلغت في حضر بالقنيطرة 15 مم والقنيطرة 4 مم.

وفي حمص سجلت في تلدو 12مم والناصرة 10 مم وحمص 9 مم ومرمريتا 8 مم والعريضة 7 مم والرستن وتلكلخ والقصير 6 مم والمخرم 5 مم والقريتين 3 مم.

وفي حماة وصلت في شطحة بالغاب إلى 41 مم وعين الكروم 31 مم والكريم 30 مم ووادي العيون 25 مم وافاميا 20 مم ومصياف والسقيلبية 14 مم والحميري 11 مم وعين حلاقيم والرصافة 10 مم وربعو 8 مم ومحردة 7 مم وصوران وكفرزيتا 6 مم وحماة 5 مم.

وفي طرطوس كانت في القدموس 39 مم وبانياس 35 مم والشيخ بدر وحمام واصل 28 مم والدريكيش 22 مم ومشتى الحلو 18 مم وطرطوس 12 مم وصافيتا 8 مم والصفصافة 7 مم.

وفي اللاذقية وصلت في صلنفة الى 34 مم والقطيلبية 25 مم والمزيرعة 17 مم والبهلولية 13 مم والحفة 12 مم ومطار الباسل 10 مم وبوقا 5 مم واللاذقية 2 مم.

وفي حلب سجلت في اعزاز 11 مم ومنبج 7 مم والباب 6 مم والسفيرة 5 مم وحلب 4 مم وحلب المطار 3 مم.

وفي الرقة سجلت في الرقة 5 مم والكرامة والسبخة وتل أبيض 4 مم وعين عيسى وجديدة خابور 3 مم وفي الحسكة وصلت في الهول إلى 16 مم وعامودا و القامشلي 10 مم و المالكية والزهيرية وهيمو 9 مم والدرباسية والحسكة وتل براك 8 مم ومركدة 6مم والقحطانية ومبروكة 5 مم وتل بيدر وتل علو وتل حميس وأبو قصايب واليعربية 4 مم.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الخميس الجمعة السبت

دمشق 9/5 7/4 10/6

القنيطرة 8/2 6/ 1 9/3

درعا 10/6 8/7 11/6

السويداء 9/5 7/4 10/5

حمص 3/صفر 6/2 7/3

حماة 4/1 7/3 7/4

الحسكة 1/ناقص 2 4/ناقص 1 6/صفر

اللاذقية 11/7 11/7 9/5

طرطوس 14/8 18/8 13/9

حلب 2/صفر 5/صفر 4/2

ادلب 5/2 7/3 5/2

دير الزور 6/1 8/2 9/3

الرقة 5/ناقص 1 7/صفر 8/1