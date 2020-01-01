هذه هي الطرق غير السالكة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد

جهينة نيوز

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية والحسكة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد .

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها، صباح اليوم، أنّ طريق بقعسم عرنة و طريق الزبداني بلودان وطريق حوش عرب رنكوس وطريق عسال الورد الجبة وطرق رنكوس دمشق -صيدنايا دمشق- تلفيتا دمشق- حلبون دمشق- حفير- بدا دمشق سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حمص، الطريق المؤدية إلى ناحية شين سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق شين مشتى الحلو ظهر القصير غير سالكة بسبب تشكل الجليد وفي محافظة حماة طريق الغاب القرندح وعين الكروم وشطحة جوبة برغال وطريق جورين-صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق نهر البارد – بيت ياشوط سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وفي منطقة مصياف طريق مصياف – القدموس مصياف – عين حلاقيم سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق مصياف -الشيحة وطريق مصياف -دير ماما -الحيلونة- طير جبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج

وفي محافظة اللاذقية، طريق جوبة برغال الغاب وطريق مركية مقامات بني هاشم غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق المزيرعة المصيص غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق المزيرعة-عين الدار-دير ماما – كرم المعصرة – السراج غير سالكة بسبب تراكم وتساقط الثلوج والطرق المؤدية لناحية الربيعة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة الحسكة، طريق القامشلي المالكية وطريق القامشلي عامودا غير سالكين بسبب تراكم الثلوج .

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر، تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 – و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.