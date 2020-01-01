الإغراق في المحلية.. يفتح طريق العالمية أمام Parasite

جهينة نيوز

من بين العديد من الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار، نال الفيلم الكوري الجنوبي Parasite، 4 جوائز صنع بها تاريخ جديد للسينما الكورية حيث نال جائزة أفضل فيلم وفاز مخرجه بونج جون هو بجائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، والمفاجأة الكبرى كانت في نيل الفيلم جائزة أفضل فيلم حيث تميل الأكاديمية في أغلب الأحيان لمنحها لأفلام أخرى بعيداً عن الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية.

الإغراق في المحلية طريق الوصول للعالمية واحد من أبرز عوامل وصول فيلم Parasite الكوري الجنوبي إلي العالمية وحصده أكثر من 198 جائزة عالمية أولها جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان كجائزة من أبرز جوائز المهرجانات العالمية وأخرها تتويجه بـ 4 جوائز أوسكار دفعة واحدة، والبقية تأتي.

وبحسب غالبية النقاد، فإن الفيلم عمل يستحق الوقوف أمامه والتأمل في مضمونه، فهو واحد من أمتع الأفلام السينمائية.

ويتحدث الفيلم عن الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، وهو المعضلة التي تواجه الكثير من الدول ولاقت تماس كبير بين ما يعيشه المواطن الكوري وغيره حول العالم وهي أبرز نقاط التفاهم التي منحت الفيلم "قماشة" عريضة تحتمل أن تدور أحداثها في أي جزء بالعالم، فتآكل الطبقة المتوسطة وغيابها الكامل في بعض الأحيان من نسيج المجتمعات أصبح سمة من سمات غالبية الدول فالفقير يزيد فقراً والغني يزيد غناه للحد الذي يجعل بعض يعيش في حالة انفصام عن الواقع الذي يعيش فيه مجتمعها وربما تتعرف عليه علي بعض خطوات عن منازلهم الفارهة.