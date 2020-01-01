استهداف ما يقارب الـ ١٠٩٢٩٥ تلميذاً وتلميذة في فحص القدرة البصرية بدرعا

جهينة نيوز

في إطار متابعة الحملة الوطنية لفحص القدرة البصرية لدى الأطفال، والتي تنفذ بالتعاون بين وزارتي التربية و الصحة في المحافظات كلها، قال مدير تربية درعا محمد خير العودة الله إن الحملة الوطنية لفحص القدرة البصرية استهدفت ما يقارب /١٠٩٢٩٥/ تلميذاً وتلميذة من الصف الأول وحتى الصف الرابع الأساسي، موزّعين على مختلف مدارس المحافظة.

وبحسب صحيفة "، بيّن العودة أن هذه الحملة ساهمت بتعزيز الصحة البصرية، والوقاية من أمراض العين ومعالجتها، والكشف عن أي مشكلات بصرية لدى التلاميذ، والتي يمكن أن تترك أثراً على أدائهم العقلي وتطورهم المعرفي.

بدوره، أكد الدكتور بسام طبرة- دائرة الصحة المدرسية في درعا أنّه تم التنسيق الكامل بين دائرة الصحة المدرسية ومديرية الصحة في درعا، وتمّ تشكيل فرق جوالة موزعة على مناطق المحافظة كلها بهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون والعناية بها.