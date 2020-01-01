رونالدو يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

جهينة نيوز:

وأقر مجلس الوزراء في الإمارات نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، بحسب صحيفة "البيان".

ويقضي رونالدو إجازته في دبي باستمرار كما يشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ عام 2011.

ودخل ست نجوم أخرى في قائمة الرياضيين الحاصلين على الإقامة الذهبية وذلك لإقامتهم المستمرة في دبي، مثل لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر، والإيفواري ديديه دروغبا، والفرنسي أريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة.