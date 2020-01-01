غروسبيتش: تصدي الجيش السوري للاحتلال التركي في إدلب هو دفاع مشروع عن الشعب والسيادة وكفاح ضد الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش أن من حق الجيش العربي السوري التصدي لقوى الاحتلال والتنظيمات الإرهابية الموجودة على أراضيه.

وشدد غروسبيتش في حديث صحفي، اليوم، على أن تصدي الجيش السوري لقوات الاحتلال التركي في محافظة إدلب هو دفاع مشروع عن الشعب السوري وسيادة البلاد وكفاح ضد الإرهاب والاحتلال.

وأوضح غروسبيتش أن قوات الاحتلال التركي الموجودة حالياً في أجزاء من الأراضي السورية تدعم التنظيمات الإرهابية وتتصرف بشكل عدواني جداً وترتكب الجرائم في كل مكان تدخله.