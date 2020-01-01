أسعار الفروج تجاوزت الضعف خلال شهر ونصف الشهر والتموين تبين السبب

جهينة نيوز:

أصدرت مديريتا التجارة الداخلية في دمشق وريفها نشرة أسعار الفروج والبيض رقم 10 التي تتضمن أسعار الفروج الحي وأجزائه إضافة لأسعار الفروج المشوي والبروستد.

ووفقاً لأسعار النشرتين فقد وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 1300 ليرة والمذبوح والمنظف إلى 1850 ليرة وبلغ سعر كيلو الشرحات 2800 ليرة وسعر كيلو الجوانح إلى 1300 ليرة، ووصل سعر كيلو الشاورما إلى 5 آلاف ليرة.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أعاد رئيس دائرة الأسعار في مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق جميل حمدان ارتفاع أسعار الفروج إلى ارتفاع أسعار الخلطة العلفية للصوص حتى يصبح فروجاً خلال فترة تربيته التي تمتد لـ45 يوماً، موضحاً أن إجمالي قيمة استهلاك الصوص ليصبح فروجا بوزن 2 كغ يبلغ 1750 ليرة يضاف لها سعر الصوص البالغ 150 ليرة ولقاح 300 ليرة وتدفئة وأجور 200 ليرة ليصل ذلك إلى نحو 2400 ليرة وبتقسيم المبلغ على اثنين يصبح سعر الكيلوغرام 1200 ليرة.

ويرى حمدان أن ارتفاع تكاليف التربية يضاف له خروج العديد من المداجن من الخدمة بسبب خسارتها في الفترة الماضية ما يؤدي أيضاً لقلة العرض، منوهاً بأن أسعار الفروج المشوي والبروستد ترتفع بحكم ارتفاع سعر الفروج الحي مشيراً إلى أن الفروج بعد ذبحه وتنظيفه يخسر 30 بالمئة من وزنه.

وحول الفارق السعري الذي يتعدى النصف لسعر الفروج البروستد والمشوي، بين حمـدان أن كــل كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الفروج الحي المذبوح والمنظف يعادل كيلوغراماً واحداً مشوياً أو بروستد فالفروج يفقد ما يعادل نصف كيلوغرام من وزنه كسوائل أثناء الشوي أو القلي يضاف لها أسعار الزيت المستخدم في القلي الذي ارتفع في الفترة الأخيرة ناهيك عن باقي الأجور والمصاريف.