"فيسبوك" و"رويترز" يتحققان من محتوى الموقع وتطبيق "إنستغرام"

جهينة نيوز:

قالت شركة "فيسبوك" إنها توصلت إلى اتفاق مع وكالة "رويترز" للأنباء، للتحقق من المحتوى المنشور على منصة التواصل الاجتماعي وتطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور.

وأعلنت "رويترز" عن إنشاء وحدة ستتولى مهمة التحقق من الصور والمقاطع المصورة والعناوين الرئيسة وغير ذلك من المحتوى الذي يضعه مستخدمو "فيسبوك" لجمهور الموقع في الولايات المتحدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وبدأت شركة "فيسبوك" برنامجاً تجريبياً في الولايات المتحدة في كانون الأول لكشف المعلومات المضللة بشكل أسرع، وذلك تحت ضغط لحذف الأخبار الزائفة من على منصتها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ادعاءات أجهزة مخابرات أمريكية، أن منصات التواصل الاجتماعي استخدمت في حملة تأثير روسية، استهدفت التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وهو ادعاء تنفيه موسكو.

ويعمل موقع "فيسبوك" مع سبعة شركاء آخرين لتحري الحقائق في الولايات المتحدة، بينهم وكالتا "أسوشيتد برس" و"فرانس برس".