ابنة عمرو دياب تفاجئ الجمهور في الألبوم الجديد برفقة والدها!

جهينة نيوز:

فاجأت جنا نجلة النجم المصري عمرو دياب الجماهير بظهورها مع والدها ومشاركتها له في ألبومه الجديد.

وشاركت جنا والدها ألبومه الجديد بعنوان “سهران” حيث قدمت معه ديو حمل عنوان “جميلة” من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع طارق مدكور، بحسب صحيفة "فيتو".

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن عمرو دياب غيّر اسم الألبوم من "أنا غير" إلى "سهران"، وصدر منه أكثر من 5 أغنيات كاملة على فترات زمينة مختلفة.

ويسافر عمرو دياب بعد طرح الألبوم بيوم، إلى الكويت لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي.

وسيكون الحفل هو أول حفل لعمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران".

كما يشهد على عودة دياب للحفلات في الكويت، بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر حفلاته في مهرجان "هلا فبراير" في 2015.