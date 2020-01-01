أبراج الخميس 13 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص

جذاب وساحر وفاتن وأحياناً غير موضوعي يتصرف وفق مشاعره الآنية بدل المنطق قد يغضب أحياناً.. من الصعب رفع معنوياته مزاجه حساس ويتأثر بمشاعر الآخرين لكن مهاراته بالعامل بالحياة تؤهله للعمل في مجالات فيها علاقات وشركاء ويتخطى أقصى الأوقات ويأخذ الجانب المشرق من الأمور..

هذه السنة فيها استحقاقات وهي مرحلة لتوطيد الأمان وتخلو نوعاً ما من المغامرات.. هناك تباطؤ وتأخير.. احتمال وجود مشكلات قانونية وإدارية لكن فترة داعمة للدراسة إذا كان طال.. تحلى بالشجاعة والعمل وقد يكون لديك واجبات تحقق انسجام بالأشهر الإيجابية .. سنة فيها تفاني وتحمل المسؤوليات ومن الضروري ضبط مشاعرك لتحقيق العدل في نهاية السنة... حظاً سعيداً.

الحمل:

قد تجد نفسك أمام بعض المعاكسات التي تدفعك لتكون هجومي وعصبي.. راجع نفسك وارم كل شيء خلف ظهرك وجرب أن تقيم حوار عميق مع الشركاء لإزالة الخلافات حتى لاتبقى نار تحت رماد تظهر وتهدد حياتك من جديد.. القمر معاكس لك اليوم لذلك هناك أعطال وتصليحات.

الثور:

ازدحام في جدول الأعمال.. ولا تستطيع التأجيل ما يدفعك إلى التوتر وحرمانك من لحظات جميلة ومفيدة وباشر بنظام غذائي وكن منتبه ونظم نهارك.

الجوزاء:

محظوظ اليوم وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك.. ويكفي أن تفكر بالأشياء حتى تفتح الأبواب على الصعيد الاجتماعي أو المالي.. تتذوق طعم السعادة وعلاقات مميزة مع الأولاد.

السرطان:

منهمك ومتعب بمشكلات مالية أو عائلية أو عقارية المهم تمييز الفرص الجيدة والناجحة.. انتبه لقراراتك ولا تتطرف وابق قريباً من الأهل... اليوم فيه تأجيل وعرقلة.

الأسد:

نهار جيد لتوظيف طاقتك بشكل إيجابي وتحصل على مردود يضاهي جهودك.. لاتلتزم بأي شيء إذا لم تدرسه جيداً.. جرّب تعزيز موقعك ووضع خطط جديدة يوم للتنقل وأخبار جميلة .. وصدق إحساسك يعطيك اليوم نتيجة ايجابية للمقابلة والحركة والتصليحات أو شراء وربح.

العذراء:

تركز على المال وتشعر بالإرباك بسبب تزايد النفقات... قد تحصل على مكسب ولا تفسح المجال للمغرضين وتصرف بتواضع ويمكن تقلب الأمور لمصلحتك اليوم فيه مكسب وهدية ودفع للبعض.

الميزان:

تتابع الأمور العالقة وتشعر بحيوية وتتآلف مع الأصدقاء وقدرة عالية للخروج من الحيرة.. بداية جديدة وكن على قدر المسؤولية.. اليوم أنت مسيطر على الوضع .

العقرب:

مدعو إلى استنفار إحساسك الفطري لتقاوم القلق.. انتبه لا تتسرع بقرارتك لأن تخمينك اليوم آني.. قد تصاب بالحيرة لعدم قدرتك على الالتزام بالأولويات خذ نفساً عميقاً.. ولا تستلم للإحباط وانتبه لصحتك.

القوس:

حضورك مرغوب وتزداد رغبتك بكشف وجوه جديدة.. تفوق توقع الأصدقاء وتستمع لنصائح وتحصل على أمنية.

الجدي:

يتجه اهتمامك إلى تدعيم مكانتك الشخصية لاسيما في العمل.. انتبه من الحاقدين في العمل وجرّب تقبّل النصيحة لتتخطى الأزمة وتفتح الأبواب وتحقق ماتطمح إليه. تركيز مع الغرباء والسلطة وقد تكون سلطة عائلة.

الدلو:

تدافع عن أفكارك في العمل أو الحياة الاجتماعية وتحاول أن تثبت وجهة نظرك..وترغب بالسفر والاتصالات البعيدة.. تبحث عن الراحو.. اليوم للحركة الناجحة والمقابلات الناجحة ويحمل لك نشاطاً وحركة وبيع وشراء:

الحوت:

قراراتك ناضجة وحكيمة وتنتظر فرصة.. هناك فواتير واستحقاقات واسترداد ديون انتبه على صحتك ولا تغضب.. اليوم فيه مصالحات وجيد.