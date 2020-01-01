مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

الخميس, 13 شباط 2020 الساعة 00:18 | سياسة, عالمي

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

جهينة نيوز:

أظهرت نتائج التصويت تبني مجلس الأمن الدولي نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وأيدت 14 دولة عضوا المسودة اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.

وأضاف المندوب الروسي: "الليبيون فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم".

وتعبر النسخة النهائية من المسودة، عن قلقها إزاء تزايد مشاركة الجنود الأجانب المحترفين في ليبيا بحسب ما ذكرت سبوتنك.


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