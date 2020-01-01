طهران: سنرد بشكل ساحق على أي اعتداء صهيوني ضد حضورنا في سوريا او مصالحنا

جهينة نيوز:

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بشكل ساحق ويبعث على الندم حيال اي اعتداء او خطوة حمقاء تصدر عن الكيان الصهيوني”.

وقال موسوي الاربعاء إن “أسس الكيان الصهيوني طيلة العقود السبعة الماضية، بُنيت على احتلال الاراضي الفلسطينية ودول الجوار والقتل ونهب الثروات والاغتيالات والعدوان”.

وأشار موسوي الى ان “تواجد الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا تم بناء على دعوة الحكومة السورية والاتفاق معها بهدف مكافحة الارهاب الذي تدعمه امريكا واسرائيل”، واضاف ان “بلادنا لن تتأخر لحظة ولا تتسامح بشأن الدفاع عن الحضور داخل سوريا وصون امننا القومي ومصالحنا الاقليمية، وسترد بشكل ساحق ومدمر على اي اعتداء او خطوة حمقاء”.

وتابع موسوي ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع لدى الاوساط الدولية التهديدات والتصريحات العدوانية التي تصدر عن الكيان الصهيوني”.

المصدر: ارنا