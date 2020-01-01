مطالبة بالتحقيق في جرائم حرب إماراتية باليمن

جهينة نيوز:

قدّمت شركة محاماة بريطانية طلبات للسلطات البريطانية والأميركية والتركية للقبض على مسؤولين كبار من الإمارات للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

وقدّمت شركة "ستوك وايت" للمحاماة هذه الشكاوى يوم الثلاثاء استناداً لمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينصّ على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنيّة بجرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان ارتكابها.

ورفعت الشركة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأميركية والتركية نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، وعن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.

وقال محاموهما في الشكوى إن الإمارات و"مرتزقة" تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

وامتنعت متحدثة باسم الإمارات عن التعقيب وكذلك متحدث باسم شرطة لندن. ولم ترد وزارة العدل الأميركية والسفارة التركية في لندن حتى الآن على رسائل بالبريد الإلكتروني لطلب التعقيب.

وقال هاكان جاموز رئيس قسم القانون الدولي في شركة "ستوك وايت" للمحاماة "المشتبه بهم يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة ولا يقيمون في بريطانيا أو تركيا... لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار".

وأضاف "طلبنا من الشرطة مراقبة دخولهم إلى البلدان المذكورة".

والإمارات شريك رئيسي في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية وتدخل في اليمن في آذار/ مارس 2015 بذريعة مواجهة النفوذ الايراني هناك، حيث دمرت خلالها البنى التحتية وارتكبت مجازر مروعة بحق المدنيين، ولم تسلم من قصفها الإجرامي حتى المستشفيات والمدارس.

وفي تموز/ يوليو قالت الإمارات إنها تقوم بسحب قواتها من اليمن لكنها ظلت جزءاً من التحالف.

المصدر: وكالات