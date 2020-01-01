حميميم تكشف تفاصيل عن الاشتباكات بين الاهالي و الاحتلال الامريكي في القامشلي

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن عسكرييها فضوا نزاعا اندلع اليوم الأربعاء، بين بعض الأهالي المحليين وجنود الاحتلال الأمريكي في محافظة الحسكة.

وأكد مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، اندلاع نزاع بين أهالي مدنيين وقوات أمريكية، أسفر عن "فتح العسكريين الأمريكيين نيرانا برصاص حي على الأشخاص المدنيين".

وأوضح أن الحادث أدى إلى استشهاد طفل عمره 14 عاما ويدعى فيصل خالد محمد، إضافة إلى إصابة مواطن آخر.

وبين مدير مركز حميميم أن النزاع وقع بعد انحراف قافلة للقوات العسكرية الأمريكية عن مسارها وإيقافها من قبل وحدة من الجيش السوري في قرية خربة عمو بمحافظة الحسكة في الساعة 10:30 من الأربعاء.

وأكد: "تم التمكن من منع تصعيد لاحق للنزاع مع الأهالي المدنيين، فقط بفضل جهود عسكريين روس وصلوا إلى موقع الحادث".

وأردف أن العسكريين الروس ساعدوا كذلك في ضمان خروج القافلة العسكرية الأمريكية باتجاه موقع مرابطتها في منطقة بلدة هيمو بالحسكة".

و كانت اشتباكات اندلعت بين الاهالي و الاحتلال الامريكي في خربة عمو نجح الاهالي خلالها من اعطاب 4 مصفحات امريكية و طردوا القوات الامريكية من بلدتهم.