حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة ودرعا غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم أن الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق بقعسم عرنة بمنطقة قطنا وطريق جديدة يابوس وطريق الزبداني بلودان بمنطقة الزبداني وطريق عسال الورد الجبة في منطقة يبرود وطرق رنكوس دمشق وصيدنايا دمشق وتلفيتا دمشق وحلبون دمشق وحفير وبدا دمشق سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد بينما طريق حوش عرب رنكوس في منطقة التل غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد أما الطرق في منطقة النبك فجميعها سالكة مع تشكل الجليد.

وفي محافظة حمص كل الطرق سالكة عدا طريق رباح أوتان وطريق شين ظهر القصير سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق الغاب القرندح عين الكروم وطريق شطحة جوبة برغال وطريق جورين صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق نهر البارد بيت ياشوط سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج كذلك طرق مصياف القدموس والقدموس ومصياف عين حلاقيم سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق مصياف الشيحة وطريق مصياف دير ماما الحيلونة طير جنة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب وطريق مركية مقامات بني هاشم وطريق المزيرعة المصيص وطريق المزيرعةعين الدار/دير ماما / كرم المعصرة / السراج غير سالكة بسبب تراكم وتساقط الثلوج وتشكل الجليد بينما الطريق المؤدي لناحية الربيعية سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا طريق دوير رسلان عين الذهب غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية لناحية المشنف والكفر سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.