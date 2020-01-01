التحالف الدولي يصف اهالي حامو بالمجهولين و يزعم ان جندي امريكي واحد اصيب

الأربعاء, 12 شباط 2020 الساعة 18:49 | سياسة, محلي

التحالف الدولي يصف اهالي حامو بالمجهولين و يزعم ان جندي امريكي واحد اصيب

جهينة نيوز:

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي المزعوم ضد داعش إصابة جندي أميركي بما وصفه بـ بخدوش بسيطة خلال الاشتباكات التي وقعت قرب القامشلي مع من وصفهم بـ مجهولين في اشارة منه الى اهالي قرية خربة عمو.

وأكد التحالف الدولي المزعوم بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش إصابة جندي أميركي بخدوش بسيطة أثناء تشغيل معداته، خلال الاشتباكات التي وقعت مع مجهولين في مدينة القامشلي.

وقال بيان للناطق باسم التحالف، العقيد مايلز.ب. كيكينز، عبر (تويتر)، اليوم الأربعاء "في حادثة القامشلي، تعرض جندي أميركي لخدش سطحي بسيط أثناء تشغيل معداته".

وأضاف "عاد الجندي الأميركي إلى العمل".

وصرح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قواته فتحت النار، اليوم الأربعاء، عند نقطة تفتيش في شمال شرقي سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وذكر التحالف في بيان أن الدورية عادت إلى القاعدة.

و يذكر ان مواطن سوري مدني قد استشهد ، اليوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال الامريكي الأمريكي شرقي القامشلي. في قرية حامو و بدورهم أهالي القرية أعطبوا 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي .


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