ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استئناف الخدمة البريدية بين الإمارات وقطر

جهينة نيوز:

بعد استئناف الإمارات وقطر خدمة البريد وإيقاف تعليقها، الذي استمر 3 سنوات على أثر أزمة سياسية أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين الخليجيين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال متباينة حول الاستئناف.

ورأى المغردون الإماراتيون أن قرار تعليق استئناف خدمة البريدية يثبت أن بلادهم بلاد التسامح والإنسانية، وأن حكومتهم تسعى لترسيخ العلاقات بين البلدين.

​كما أكدوا أن القرار تم اتخاذه تماشيا مع القوانين العالمية التي تعتبرها القيادات الإماراتية أولوية في مجال العلاقات التجارية.

​وأشار أحد المغردين إلى أن القرار لن ينفذ في حال أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي.

​فيما اعتبر بعض المغردين أن العلاقات التجارية بين الإمارات وقطر مرفوضة، بعد أن شاركت الإمارات في حملة الحصار الاقتصادي على قطر ومنع المواد الأساسية عنها.

​وعبر أحد المغردين عن رفضه التام لاستئناف الخدمات التجارية، وطالب بتكليف خبراء متخصصين من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة بضائع دول الحصار، والتأكد بعدم التلاعب باختراق الأسواق القطرية من بضائع دول الحصار.

​كما واعتبر أحد المغردين أن كل شخص يساهم بإدخال هذه البضائع الإماراتية إلى قطر، هو مجرم وتجب معاقبته وعدم التساهل معه.

​وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.

وفي 5 حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني