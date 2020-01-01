استمرار العمل لإصلاح عطل جديد في محطة غاز الريان بحمص

جهينة نيوز:

أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية استمرار العمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الجديد في عنفة محطة غاز الريان في حمص الذي تسببت به الاعتداءات الإرهابية التي استهدفتها في الرابع من شباط الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، اليوم، أنه بعد إصلاح العنفة والضاغط للمرة الثانية ظهر عطل جديد في دارات التحكم الخاصة بالفيول للعنفة مارس 100 ناتج عن الاعتداءات الإرهابية وتفاقم بفعل الصقيع ودرجات الحرارة المتدنية الأمر الذي أدى إلى توقف عنفة وضاغط محطة غاز الريان في تمام الساعة الـ 12 ليلاً من أمس الأول الأمر الذي أدى إلى نقص في الكمية المخصصة لعنفات توليد الطاقة الكهربائية ذات الدارة المركبة.

وأكّدت الوزارة أن العمل مستمر على مدار الساعة لمعالجة المشكلة وإعادة وضع العنفة في العمل بأسرع وقت ممكن ضمن ظروف مناخية سيئة جداً، علماً أنّ العنفة من صناعة غربية وذات تقنيات خاصة وحساسة جداً.